На улицу Шимановского в Благовещенске уложили первый слой асфальта

Фото: благовещенск.рф

В Благовещенска начали асфальтировать автомобильные парковки на улице Шимановского между Красноармейской и Октябрьской. Вслед за этим слоем асфальта покроют проезжую часть и нанесут разметку. Движение на участке откроют ориентировочно с начала августа, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Работы на дороге выполняют около десятка рабочих и восемь единиц спецтехники. Несколько раз в неделю с контрольной проверкой на объект приезжают специалисты городского управления коммунального строительства.

Для проведения ремонта дорожного полотна на этом участке разработали специальный проект решение. Это было необходимо из-за того, что проезжая часть здесь довольно узкая: с одной стороны — гаражи, с другой — придомовая территория.