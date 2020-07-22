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22июля
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сегодня, 11:10 1

На улицу Шимановского в Благовещенске уложили первый слой асфальта

На улицу Шимановского в Благовещенске уложили первый слой асфальта
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенска начали асфальтировать автомобильные парковки на улице Шимановского между Красноармейской и Октябрьской. Вслед за этим слоем асфальта покроют проезжую часть и нанесут разметку. Движение на участке откроют ориентировочно с начала августа, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Работы на дороге выполняют около десятка рабочих и восемь единиц спецтехники. Несколько раз в неделю с контрольной проверкой на объект приезжают специалисты городского управления коммунального строительства.

Для проведения ремонта дорожного полотна на этом участке разработали специальный проект решение. Это было необходимо из-за того, что проезжая часть здесь довольно узкая: с одной стороны — гаражи, с другой — придомовая территория.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • ds82

    ds82
    16 минут назад

    Первая дорога Благовещенска имеющая свой инстаграмм :)

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