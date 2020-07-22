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сегодня, 10:44 0

Юные художники России и Китая собрались на виртуальной выставке

Юные художники России и Китая собрались на виртуальной выставке

Приграничные города-соседи китайский Хэйхэ и российский Благовещенск совместно проведут первый российско-китайский обмен в сфере искусства «Мечты лета». Планируется организовать форум преподавателей изобразительного искусства и совместную детскую художественную выставку.

Посмотреть работы юных художников можно уже сейчас. Выставка сдалана в виде виртуальной галереи, по кооторой можно передвигаться с помощью мышки. Немалая часть работ посвящена врачам, борящимся с коронавирусом.

Организаторами выступили управления образования обоих приграничных городов.

В качестве соорганизаторов росийско-китайского обмена выступают Китайско-российский центр молодежной деятельности города Хэйхэ, Шанхайский центр молодежной деятельности, учреждение образования города Чжухай, детский дворец района Фэнтай в Пекине, детский дворец округа Гуанчжоу Юэсю, художественный коллектив «Маленький лебедь» города Шэньси, детский дворец округа Харбин Наньган и детский дворец округа Куньмин Ухуа, сообщает администрация города Благовещенска.

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#дети #Китай #культура

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