В Белогорском парке опять сломали светящиеся качели

Фото: www.instagram.com/belogorck.ru/

В городском парке Белогорска демонтировали три светящихся качели из шестнадцати. Как сообщает пресс-служба администрации города, их повредили посетители парка, используя аттракцион не по назначению.

— Вместо расслабляющего отдыха на качелях некоторые устраивали настоящее безобразие. Сколько раз просили, убеждали, особенно молодежь. Без толку! Сначала думали, что это эффект неожиданности. Но время идет, а реакция у некоторых та же. Вот, доигрались. В ходе очередного осмотра выявили трещины на трех сиденьях. Не выдержал прочный пластик, в некоторых местах треснул. Три качели в целях безопасности вынуждены снять для ремонта. Вместо комплекса из 16 колец теперь будет 13. Удастся ли отремонтировать, пока не знаем, — говорит руководитель дирекции парков и скверов города Юрий Приходько.

Необычная зона отдыха появилась в горпарке по предложению главы Белогорска Станислава Мелюкова к началу сезона 2019 года. Светящиеся качели разместили за аттракционом «Свадебная карусель», рядом с аттракционом «Биоробот» и они гармонично вписались в парковый ландшафт. Отдыхать, сидеть, качаться, лежать на светодиодных «гамаках» можно бесплатно. Необходимо лишь соблюдать простые правила, они размещены рядом с аттракционом, сообщает официальный портал города Белогорска.

Несмотря на то, что Белогорск позиционирует себя как город вежливых людей, не так давно здесь юные вандалы мусорили в школьном автобусе и обдирали сиденья. Затем неизвестные сломали арт-объект «Я люблю Белогорск». Светящиеся качели в городском парке также ломают уже не первый раз.