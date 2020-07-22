В Новобурейском при нырянии пострадал подросток

Фото: www.instagram.com/bureyskiy_rayon

Накануне в Бурейском районе на Николаевской косе произошел несчастный случай. Четырнадцатилетние подростки купались водоеме. Один из них нырнул в воду и повредил себе шейный отдел позвоночника.

Как сообщает пресс-служба администрации района, ребёнок доставили в реанимационное отделение местной больницы. Напомним, что с 14 июня в Приамурье вступил в силу запрет на посещение водоёмов детьми без родителей. Юным амурчанам, не достигшим 14 лет, запрещено появляться в необорудованных местах отдыха у водоёмов, где нет спасательных постов, не организовано дежурство спасателей и не обследовано дно водоемов водолазами. Родителям нарушителей запрета грозит административная ответственность.

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#дети #происшествия

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Mr. Mustard