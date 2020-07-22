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22июля
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сегодня, 09:30 1

В Благовещенске перекроют улицы Ленина и Новая

В Благовещенске перекроют улицы Ленина и Новая

Сегодня, 22 июля, для движения транспорта перекроют половину проезжей части по улице Ленина в районе пересечения с переулком Уралова (напротив дома по Ленина, 187), сообщает городская администрация.

На этом участке будут чинить инженерные сети. Завершить работы планируется 26 июля.

В субботу, 25 июля, перекроют половину улицы Новой в районе пересечения с Северной (напротив дома по Новой, 99). Специалисты займутся устройством подземных инженерных сетей. Завершить работы планируется 28 июля.

Напомним, до конца месяца полностью закрыт участок улицы Октябрьской между Театральной и Политехнической, а также часть улиц Свободная и Высокая. До 27 июля будет перекрыт для движения подъезд к частным домам по адресу: ул. Лазо, 94/15 и 94/24.

Ранее «Амур.инфо» передавало, что в областном центре до 27 августа будет полностью перекрыт для проезда транспорта участок улицы Амурской между Мухина и Комсомольской.

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#транспорт

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Комментарии
Показать все (1)
  • LM

    LM
    27 минут назад

    КОЛЛАПС!!!!!

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