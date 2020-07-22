Амурчанки смогут оплатить ипотеку маткапиталом прямо в банке

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В апреле 2020 года стала возможной упрощённая процедура использования материнского капитала на улучшение жилищных условий. Как сообщает пенсионный фонд России, с большинством крупных банков были достигнуты соглашения. Они позволят амурским семьям прийти в банк и одновременно с оформлением документов на ипотеку подать заявление на использование материнского капитала в качестве первоначального взноса или на погашение кредита.

— Пока амурчане не очень активно пользуются такой возможностью, однако стоит отметить, что это очень удобно: в банк семье все равно нужно обратиться, а вот идти к нам уже необязательно — банк по закрытым каналам связи может передать в территориальный орган ПФР заявление о распоряжении, прилагаемые к нему документы и сведения из кредитного договора, — рассказала заместитель начальника отдела социальных выплат амурского ОПФР Наталья Иванова.

Программа «Материнский капитал» продлена до 2026 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2026 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.



В 2020 году сумма материнского (семейного) капитала составляет 466 617 рублей на второго ребенка, рождённого в период с 2007 по 2019 года включительно или на первого ребенка рождённого с 1 января 2020 года. Если второй ребенок рождён после 1 января 2020 года сумма поддержки от государства составляет 616 617 рублей.

Напоминаем, что ранее мы писали о том, что для семей с детьми снижается процент первого взноса до 15 %. Это должно позволить большему количеству семей улучшить свои жилищные условия.