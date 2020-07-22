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22июля
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сегодня, 14:03 0

Джонни Депп был замечен с новой пассией

Джонни Депп был замечен с новой пассией
Фото: nastroy.net

Голливудский актер, полюбившийся многим за роли в фильмах «Пираты Карибского моря», «Эдвард Руки-Ножницы», «Алиса в Стране Чудес» поражает поклонников своей непринужденностью. В перерывах между судебными заседаниями актер успевает гулять и веселиться со своей новой девушкой, пишет Sputnik Беларусь.

Сейчас Джонни Депп переживает не лучшие времена. Капитан Джек Воробей судится со своей бывшей женой Эмбер Хёрт, что вынуждает его несколько задержаться в Британии. Несмотря на все издержки судебного процесса, Джонни не тратит время в пустую. Папарацци запечатлели выдающегося актера в одном из лучших пабов Лондона, куда Депп пришел вместе с таинственной брюнеткой, которою поклонники тут же окрестили «новой пассией» Джонни.

Актер выглядит довольным и умиротворенным, что говорит о его уверенности в положительном исходе еще не закрытого судебного процесса. Напомним, что в ходе разбирательства бывшие супруги не раз представали в суде с шокирующими обвинениями, которые имелись у обоих «сторон». Как известно, большинство пользователей сети встали на сторону Джонни и поддерживают его во всем.

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#интернет #СМИ #суды

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