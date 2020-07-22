Первые обитатели Америки оказались выходцами Байкала

Исследователям давно известно, что люди переселялись в Северную Америку из Сибири, совершая длительные переходы по заледеневшей поверхности океана. Такие переходы происходили 13 тысяч лет назад, во времена последнего оледенения. Таким образом выходцы из Сибири являются прямыми родственниками коренных жителей Америки.

До сих пор оставалось неизвестным, кто именно являлся первым поселенцем на необъятных просторах американского континента. Однако группа Датских ученых провела ряд опытов, и на основании результатов ДНК показала, что иммиграция людей из Сибири произошла 23 тысячи лет назад, и являлась первым появлением человека на континенте. Исследования поддержала команде немецких ученых, которая подтвердила, что первый человек ступивший на американский континент являлся, образно говоря, троюродным родственником обитателей стоянки Усть-Кяхта, расположенной чуть южнее Байкала.