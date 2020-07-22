Выбор читателей за 21 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 21 июля.

В Амурской области от последствий коронавируса скончалась доктор из Магдагачинской больницы. Как сообщила и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева, трагедия произошла вчера.

Амурский Росельхознадзор выявил некачественный продукт на полках одного из магазинов амурской столицы. На сыр не оказалось сопроводительных документов.

Щенок пролежал без помощи 12 часов пока за ним не приехали волонтёры «Подари жизнь». В полночь с 18 на 19 июля мальчик скинул собачку с подоконника пятого этажа. По словам соседки, ребёнок и до этого жестоко играл со щенком. Даже закрывал животное в микроволновке.

К этому дню, 20 июля, ребята готовились ещё с марта. Чтобы успеть репетировали три раза в неделю. В вальсе участвовало около 40 юношей и девушек. Остальные выпускники пришли как зрители. На съёмки пригласили двух операторов. Вальс снимали даже с воздуха.