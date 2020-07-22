Выбор читателей за 21 июля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 21 июля.
В Приамурье от COVID-19 скончалась молодая врач
В Амурской области от последствий коронавируса скончалась доктор из Магдагачинской больницы. Как сообщила и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева, трагедия произошла вчера.
Поддельный сыр нашли в магазине Благовещенска
Амурский Росельхознадзор выявил некачественный продукт на полках одного из магазинов амурской столицы. На сыр не оказалось сопроводительных документов.
В Благовещенске трёхлетний мальчик выкинул из окна щенка японского хина
Щенок пролежал без помощи 12 часов пока за ним не приехали волонтёры «Подари жизнь». В полночь с 18 на 19 июля мальчик скинул собачку с подоконника пятого этажа. По словам соседки, ребёнок и до этого жестоко играл со щенком. Даже закрывал животное в микроволновке.
В Благовещенске выпускники первой гимназии отметили окончание школы пышным вальсом
К этому дню, 20 июля, ребята готовились ещё с марта. Чтобы успеть репетировали три раза в неделю. В вальсе участвовало около 40 юношей и девушек. Остальные выпускники пришли как зрители. На съёмки пригласили двух операторов. Вальс снимали даже с воздуха.
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