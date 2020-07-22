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22июля
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сегодня, 08:00 0

SpaceX запустила Южнокорейский спутник

SpaceX запустила Южнокорейский спутник
Фото: vladtime.ru

Коммуникационный военный спутник успешно вышел на орбиту, сообщает РИА Новости.

Ракета-носитель Фалкон 9, показывающая безупречные результаты на испытаниях, стартовала с космодрома Канаверал, который находится во Флориде. Это не первый запуск ракеты-носителя компании SpaceX с грузом на борту. Кроме того, сообщается что первая ступень, используемая в запуске спутника, уже применялась ранее для запуска корабля Crew Dragon, который успешно достиг МКС. Напомним, что при первом запуске ракеты-носителя Falcon 9 не все ступени корабля успешно приземлились на землю.

Но сегодня первая ступень Фалкон 9 беспрепятственно вернулась на специальную платформу, расположенную в Атлантическом океане. Не исключено, что это не последний вылет данной силовой установки. Компания, доставившая спутник на орбиту, не дала комментариев касаемо деталей запуска. Причиной тому стало требование заказчика, и это вполне естественно, ведь груз является военным объектом. По информации нескольких открытых источников, спутник, вышедший сегодня на орбиту, является первым военным коммуникационным космическим объектом, принадлежащим Южной Корее.

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#военные #космодром #космос #США

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