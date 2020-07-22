SpaceX запустила Южнокорейский спутник

Ракета-носитель Фалкон 9, показывающая безупречные результаты на испытаниях, стартовала с космодрома Канаверал, который находится во Флориде. Это не первый запуск ракеты-носителя компании SpaceX с грузом на борту. Кроме того, сообщается что первая ступень, используемая в запуске спутника, уже применялась ранее для запуска корабля Crew Dragon, который успешно достиг МКС. Напомним, что при первом запуске ракеты-носителя Falcon 9 не все ступени корабля успешно приземлились на землю.

Но сегодня первая ступень Фалкон 9 беспрепятственно вернулась на специальную платформу, расположенную в Атлантическом океане. Не исключено, что это не последний вылет данной силовой установки. Компания, доставившая спутник на орбиту, не дала комментариев касаемо деталей запуска. Причиной тому стало требование заказчика, и это вполне естественно, ведь груз является военным объектом. По информации нескольких открытых источников, спутник, вышедший сегодня на орбиту, является первым военным коммуникационным космическим объектом, принадлежащим Южной Корее.