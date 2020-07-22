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22июля
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сегодня, 05:07 0

Новый всплеск агрессии армяно-азербайджанского конфликта

Новый всплеск агрессии армяно-азербайджанского конфликта
Фото: tass.ru

Пресс-секретарь Минобороны Армении заявил о ведении снайперского огня силами Азербайджанских военнослужащих по армянским позициям, сообщает РИА Новости.

Столкновения двух стран начались 12 июля. За время конфликта, по информации азербайджанских властей, были ранены десять военнослужащих и один мирный житель. Азербайджанская сторона также понесла потери - погибли 12 военнослужащих, в число которых вошел генерал. Остается неясной ключевая причина возникновения конфликта, однако враждующие стороны продолжают перекладывать вину друг на друга.

По последним данным, сейчас на фоне относительно спокойной обстановки на границе двух стран, азербайджанские военные ведут прицельный снайперский огонь по военнослужащим Армении. Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет. Ряд стран крайне обеспокоен набирающим обороты конфликтом, и призывает враждующие стороны перейти к диалогу. Министр иностранных дел Российской Федерации сообщил о готовности выступить посредником переговоров для стабилизации сложившегося конфликта в пограничном регионе.

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#военные #политика #происшествия

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