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22июля
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Британские инженеры разработали проект гибридного самолета

Британские инженеры разработали проект гибридного самолета
Фото: wearefinn.com

Инженеры компании Electric Aviation Group создали проект гибридного самолета, который в будущем может стать полностью электрическим, сообщает Planet-Today.

Подобные разработки помогут снизить негативное влияние авиации на окружающую среду. На сегодняшний день создание полностью электрических самолетов не представляется возможным ввиду отсутствия достаточно энергоемких аккумуляторных батарей, удельная емкость которых должна превышать современные показатели в несколько раз. Отсутствие таких технологий вынуждает инженеров проектировать небольшие самолеты, вместимость которых значительно меньше современных пассажирских воздушных судов.

По мере реализации проекта, новый гибридный лайнер сможет составить конкуренцию среднемагистральным турбовентиляторным лайнерам. Силовыми агрегатами нового самолета станут четыре электродвигателя, два из которых будут иметь увеличенные винты. Дальность полета лайнера будет составлять полторы тысячи километров, а отличительной особенностью станет шасси с электроприводом, который обеспечит стремительный разгон воздушного судна.

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#наука #технологии

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