Астрологический прогноз на 22 июля: Рыбам нужно готовиться к тратам, а у Львов — благоприятный день для поездок

Восход Солнца: 04:45

Заход Солнца: 20:27

Солнце в Раке.

Овен. Жизненная энергия, интуиция, сексуальный потенциалснижаются: Вероятно ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, особенно у лиц пожилого возраста. Хозяйственные дела и бытовые проблемы потребуют немедленного решения. Проявляйте сдержанность — вероятный конфликт разрешится не в вашу пользу. День благоприятен для духовных размышлений, изучения ремесел, физических нагрузок, начала строительства. Уединение, сосредоточенность, погруженность в себя только повредят вам. От вас ждут инициативы и участия. Вероятны вещие сны.

Телец. Не самое хорошее время для решения разного рода профессиональных вопросов. Представители старшего поколения имеют право быть с вами несогласными, не стоит любой ценой доказывать им свою точку зрения.

Близнецы. Энергетически мощный день. Нужно быть очень осторожным и внимательным в делах: прибыль можно получить только от старых дел, не затевая новых проектов. На пути к взаимному согласию много проблем, поэтому природные порядочность и честность окажутся как нельзя кстати. На работе все выше всяческих похвал. Не принимайте поспешных решений, не идите на поводу у эмоций. Возможно, кто-то будет нуждаться в вашей помощи.

Рак. Вероятно улучшение финансового положения. Возможно, сделки, заключенные ранее, не сорвутся и принесут солидный доход.За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех, вот только не беритесь за то, что, как вам кажется, вы не сможете сделать. Если есть желание, проведите вечер этогодня где-нибудь вне дома, скажем, у друзей, которые в последнее время настойчиво приглашали к себе. Сегодня ваши чувства могут приобрести необыкновенную остроту. Они снимут создавшееся напряжение в семье, переведя его в безопасное русло. Сильные эмоции или постороннее влияние могут полностью овладеть вами. Однако не рекомендуется идти к своей цели в слепом порыве. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется осторожность и рассудительность.Хорошо начинать путешествия, принимать водные процедуры, заниматьсяспортом (но не в помещении).

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Лев. Благоприятный день для путешествий, длительных поездок. Вероятно улучшение финансового положения: подарок или удачная покупка. Возможно предложение о более выгодной работе. Смело беритесь за нее, так как она принесет неплохой доход. Сон исполнится, если уже снился раньше. Растения, лес во сне или наяву - к неожиданной поездке. День благоприятен для гармоничных семейных отношений, вступления в брак, зачатия. Желание перевернуть мир, а также неумение расслабиться приведут к проблемам со здоровьем или к мелким недоразумениям с внешним окружением, например с соседями. Желание перемен обусловит планирование нового путешествия или приведет к новому знакомству с интересным человеком.

Дева. День благоприятный для начала любого важного дела, использования информации. Рационально используя свои ресурсы, вы сможете изменить к лучшему свой социальный статус, укрепить отношения с близкими, улучшить финансовое положение. He делитесь своими сокровенными мыслями, так как существует опасность утечки информации и использования ее против вас. Не доверяйте людям, которые слишком много обещают.

Весы. Критический день. Постороннее влияние или ложная информация могут привести к финансовым потерям. Не отправляйтесь сегодня в путешествие, так как оно наверняка окажется неудачным. Вероятны крупные неприятности, связанные с имуществом: пожар, поломка или ограбление. Неплохой день. Единственное, что может огорчать вас сегодня, это ситуация в финансовой сфере. Не исключено, что вам напомнят о старых долгах или иных необходимых выплатах.

Скорпион. Первая половина дня благоприятна для всех видов деятельности. Эмоциональный подъем для мужчин-Скорпионов поможет выйти из сложной ситуации. Но для этого придется еще и хорошенько потрудиться. Иначе возможны финансовые потери или разрыв отношений с партнером. Во второй половине дня следует остерегаться ненужных споров, нетерпимости и категоричности. Этот день обещает быть неровным, полным неожиданностей. Ни в коем случае не делайте никаких капиталовложений или крупных покупок — неблагоприятное сочетание планет может привести к финансовым потерям. Умение рационально планировать свои дела и распределять силы поможет избежать неприятностей. День благоприятный для поездок, командировок, путешествий. Удачен он для общественных деятелей, юристов, медиков. Уделите внимание семье. Ваше терпение и такт помогут создать обстановку доверия, уюта и душевной теплоты.

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Стрелец. Сегодня необходимо разумно распределить силы, чтобы довести начатое дело до конца. Благоприятный день для создания новых проектов, для поиска новых источников заработка. В этот день появляется замечательный шанс исправить некоторые ошибки в личной жизни. Во второй половине дня вероятна встреча со старыми друзьями. Благоприятный период, дающий возможность переосмыслить прошлый опыт и создать удачные планы на будущее. Однако сегодня не следует начинать новые дела — лучше разобраться со старыми. Любовные разочарования будут переноситься с трудом. Реализм и практичность заслоняют свойственную вам нежность и тонкость чувств. Некоторая инфантильность может привести к утрате чувства уверенности в своих силах. Вам нужно справиться с негативными эмоциями. Не отказывайтесь от помощи и поддержки близких и друзей.

Козерог. День в целом благоприятен. Усиливается аура,повышается жизненный потенциал и сексуальность. Многих мужчин-Козерогов ожидает успех, если только они не будут браться за глобальные задачи и пытаться перевернуть мир. Не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Женщин-Козерогов излишняя активность может привести к проблемам в личной жизни или к нервному срыву Такт и доверительное отношение не дадут проявиться ревности или обиде. Могут возникнуть проблемы со здоровьем.Сны могут быть пророческими. Драгоценности, украшения во сне — к недугу. Этот день — начало вашего творческого подъема. В профессиональной деятельности возможен неожиданный прорыв. Работапринесет хороший результат, и ваши деловые качества отметит и оценит начальство. Звезды советуют реализовывать идеи и планы предстоящих суток.

Водолей. Вам нужно позаботиться о сохранении социального статуса. Возможны слухи и сплетни за вашей спиной, которые подорвут авторитет. Постарайтесь ничего серьезного не предпринимать, так как ваши планы могут разрушиться, столкнувшись с действительностью.

Рыбы. Вы будете буквально захвачены желанием похвастаться перед близкими, оказаться в центре внимания, блеснуть на фоне кого-то... Готовьтесь к незапланированным тратам на свои прихоти. День благоприятен для отдыха. Отложите дела, не занимайтесь тяжелым физическим трудом. Случайная травма или болезньможет помешать выполнению ранее намеченных планов. В скором временивозможны неприятные события и известия.

Астролог: Вальдемар Небоходцев