В Украинском Луцке захватили автобус

Мужчина самостоятельно позвонил в правоохранительные службы, и заявил о том, что он захватил и заминировал автобус с заложниками, среди которых есть дети и беременные. Полицейским злоумышленник представился как Максим Плохой. Позже выяснилось, что Плохой – это кличка подозреваемого, которого на самом деле зовут Максим Кривошей. Как стало известно, подрывник не в первый раз попадает в поле зрения властей, и дважды отбывал срок в местах лишения свободы. Примечательно, что Кривошей ранее уже проходил лечение в психиатрической лечебнице.

Чуть позже, на месте захвата автобуса прогремели три взрыва. По мнению специалистов, первым сработало самодельное взрывное устройство, последующие два хлопка напоминали разрыв ручной гранаты. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что берет ситуацию в Луцке под свой контроль. Заложники все еще находятся во власти террориста, который требует повиновения властей и признания ими своего «террористического законодательства». По предварительным данным никто не пострадал.