В Киеве прогремел взрыв

По предварительным данным, источник взрыва на проспекте Победы находился внутри мусорной урны. На место немедленно прибыли сотрудники полиции и кинологи, а также специалисты взрывотехнической службы. Саперы обследовали проспект Победы и прилегающие к нему территории, но не обнаружили опасных или подозрительных предметов, которые могли бы нанести вред здоровью людей. Причина взрыва, как и взрывное устройство пока не установлены.

В результате происшествия пострадал один человек, которого госпитализировали в ближайшую больницу. Личность пострадавшего пока не установлена. Окна станции метро «Шулявская» пострадали от взрывной волны, но сама станция продолжает работать в обычном режиме. Напомним, что в Киеве месяц назад уже гремели взрывы. Тогда происшествие разрушило перекрытия между четвертым и восьмым этажами жилого дома. В результате несчастного случая пострадал 21 человек, трое погибли. Власти Киева опубликовали детали расследования, в котором говорится что взрыв произошел по причине утечки газа.