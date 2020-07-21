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21июля
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сегодня, 21:17 0

В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв
Фото: segodnya.ua

У станции метро «Шулявская» произошел взрыв, пишет Лента.ру

По предварительным данным, источник взрыва на проспекте Победы находился внутри мусорной урны. На место немедленно прибыли сотрудники полиции и кинологи, а также специалисты взрывотехнической службы. Саперы обследовали проспект Победы и прилегающие к нему территории, но не обнаружили опасных или подозрительных предметов, которые могли бы нанести вред здоровью людей. Причина взрыва, как и взрывное устройство пока не установлены.

В результате происшествия пострадал один человек, которого госпитализировали в ближайшую больницу. Личность пострадавшего пока не установлена. Окна станции метро «Шулявская» пострадали от взрывной волны, но сама станция продолжает работать в обычном режиме. Напомним, что в Киеве месяц назад уже гремели взрывы. Тогда происшествие разрушило перекрытия между четвертым и восьмым этажами жилого дома. В результате несчастного случая пострадал 21 человек, трое погибли. Власти Киева опубликовали детали расследования, в котором говорится что взрыв произошел по причине утечки газа.

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#криминал #происшествия #Украина

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