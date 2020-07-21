Кто раздувает фейковый скандал вокруг Амурского ГПЗ?

За последние несколько дней работники вахтового поселка под Свободным, где строят газоперерабатывающий завод, часто попадают в новости. На этот раз ряд СМИ сообщили о том, что претензии, якобы, имеют медики, которые работают на строительной площадке Амурского ГПЗ. Один из фельдшеров в интервью СМИ заявил, что ему не выплатили положенное по контракту. Информация об этом быстро разлетается по новостным лентам.

«АмурИнфо» решила выяснить сколько в этом правды и связалась с ООО «Служба перевозки пациентов» – ведомственной «скорой помощью», обслуживающей вахтовый поселок АГПЗ.

– У нас действительно недавно уволили одного фельдшера, Александра Кудина, но там дело было в его пьянстве во время смены, так что никто тут медиков не ущемляет. – рассказал Тарас Тарасенко, старший фельдшер ООО «СПП».

По словам Тараса Тарасенко, Александр Кудин был уволен после того, как во время смены 15 июля его обнаружили в пьяном виде в его комнате в ведомственном общежитии.

– Мне пришлось ехать на вызов одному, так я не смог его обнаружить, – сообщает фельдшер. – К счастью, ничего серьезно на вызове не было, так что я один там управился, а потом пошел искать напарника.

Когда это удалось сделать, Кудину провели тест на содержание алкоголя в крови и зафиксировали содержание 1,6 промилле.

– Мы работаем так же, как обычная «скорая», поэтому пьяный фельдшер – угроза жизни пациенту. – говорит Тарас Тарасенко. – Руководство ему предложило после этого случая написать заявление на увольнение по собственному желанию. Он согласился. А потом, видимо, решил «восстановить свое доброе имя» и рассказать всем, как его несправедливо уволили.

Кроме всего прочего, «герой», распространяющий информацию о недобросовестных работодателях, незадолго до увольнения, еще и служебную машину разбил, паркуясь, за что и был оштрафован на 57 тысяч рублей. С удержанием этой суммы, вероятно и связаны его слова, что «амурским медикам на ГПЗ» не выплачивают зарплату.

Хочется посоветовать нашим коллегам из информационных агентств, которые распространяли данный фейк, проверять информацию перед тем, как ее публиковать.