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Археологи нашли 1700 летнюю гробницу

Археологи нашли 1700 летнюю гробницу
Фото: pravda.ru

После мощного землетрясения в Мексике местные жители обнаружили дыру в земле, которая оказалась входом в гробницу, пишет Правда.ру.

Находка была обнаружена неподалеку от крошечного мексиканского поселения Сантьяго Тилло. После того, как о ней сообщили местные жители, на место прибыли археологи, которые и обнаружили древнюю гробницу. Сам факт обнаружения склепа произошел еще в 2017 году. Тогда исследования лишь утвердили, что строение было возведено 1700 лет назад. Теперь археологи полностью исследовали находку, и заключили, что она построена микстеками. Этот народ долгое время находился в подчинении у ацтеков, и занимался разнообразной работой, связанной в основном со строительством.

Внутри гробницы были найдены останки семи человек, которые были захоронены в склепе между 300 и 900 годами нашей эры. Происхождение этих людей пока не известно. Сама гробница выполнена из каменных блоков, и состоит из коридора и двух прямоугольных комнат. Стены усыпальницы украшены фресками и едва уцелевшими рисунками, нанесенными красным пигментом. Ученые намеренны изучить фрески с целью получения информации о захороненных в гробнице людях.

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#история #наука #память

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