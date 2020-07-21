Археологи нашли 1700 летнюю гробницу

Находка была обнаружена неподалеку от крошечного мексиканского поселения Сантьяго Тилло. После того, как о ней сообщили местные жители, на место прибыли археологи, которые и обнаружили древнюю гробницу. Сам факт обнаружения склепа произошел еще в 2017 году. Тогда исследования лишь утвердили, что строение было возведено 1700 лет назад. Теперь археологи полностью исследовали находку, и заключили, что она построена микстеками. Этот народ долгое время находился в подчинении у ацтеков, и занимался разнообразной работой, связанной в основном со строительством.

Внутри гробницы были найдены останки семи человек, которые были захоронены в склепе между 300 и 900 годами нашей эры. Происхождение этих людей пока не известно. Сама гробница выполнена из каменных блоков, и состоит из коридора и двух прямоугольных комнат. Стены усыпальницы украшены фресками и едва уцелевшими рисунками, нанесенными красным пигментом. Ученые намеренны изучить фрески с целью получения информации о захороненных в гробнице людях.