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сегодня, 19:20 0

Каждая третья ипотека в Амурской области — «Дальневосточная»

Каждая третья ипотека в Амурской области — «Дальневосточная»
Фото: pixabay.com

Амурские семьи для улучшения жилищных условий стали чаще брать «Дальневосточную ипотеку». Как сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области, 65% всех займов от общего числа заявок относятся на ипотеку под 2%.

Интерес к этой программе стабильно высокий с момента вступления её в силу в декабре 2019 года.

«Дальневосточной ипотекой» решили воспользоваться более трёх тысяч амурских семей. Программа рассчитана на пять лет — до 1 января 2025 года. Она призвана создать дополнительный стимул для развития жилищного строительства в Дальневосточном федеральном округе и рост объемов строящегося жилья. С момента запуска программы уже выдано 729 ипотечных кредитов на общую сумму 2 миллиарда 362 миллионов рублей. Средняя сумма заёма составляет 3 миллиона 200 тысяч рублей.

Напомним, что стать участниками программы могут молодые семьи, граждане России в возрасте до 35 лет, состоящие в браке. Вторая категория лиц, способных получить «Дальневосточную ипотеку» — это граждане, не состоящие в браке, но имеющие детей до 18 лет.

Ранее мы рассказывали о том, что размер первоначального взноса по программе «Дальневосточная ипотека» может быть снижен с 20 % до 15 %.

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#финансы

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