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21июля
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сегодня, 17:48 0

Благовещенцы хотят видеть на улице Калинина рябину, клен и липу

Благовещенцы хотят видеть на улице Калинина рябину, клен и липу
Фото: благовещенск.рф

Жители Благовещенска активно высказывают свое мнение по поводу озеленения улицы Калинина. В инстаграмм-аккаунте мэрии города амурчане оставили уже более 130 комментариев.

Популярностью у жителей областного центра всё также пользуются рябина, ясень, маньчжурский орех, липа, березы, хвойные деревья. Фаворитами стали также деревья, кустарники, буйно и ароматно цветущие весной и приносящие плоды осенью.

Горожане отмечают, что в городе неплохо было бы высадить деревья, отбрасывающие тень, например, клен. В пользу дерева, благовещенцы высказались и в плане эстетических соображений: «Осенью клён очень красиво окрашивается в жёлто-оранжевый цвет, и даже форма листа очень красивая», – написал один из пользователей.

Кроме этого, пользователи предложили чередовать плодовые, буйно-цветущие деревья с тополями. Отказываться от тополей, по мнению горожан, не стоит, во избежание заболачивания территорий.

Напомним, что сейчас на сайте администрации города проводится ещё один опрос, в котором жителям Благовещенска предлагают выбрать арт-объекты, которые украсят сквер центральной площади.

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#городская власть

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