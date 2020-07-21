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В Мазановском районе браконьеры застрелили косулю

В Мазановском районе браконьеры застрелили косулю
Фото: smolensk-i.ru

Амурские полицейские задержали троих браконьеров, которые не в сезон охоты убили самца косули. Факт незаконной охоты был выявлен в ночь с субботы на воскресенье, 19 июля.

В ходе планового рейда служащие охотнадзора заметили свет фар в районе села Сапроново Мазановского района. Поехали на свет, но луч сначала ушел влево, а затем пропал.

— Мы остановились и стали слушать. И через некоторое время услышали явный шум и хлопки дверцами. Сориентировались на местности, поехали в направлении звука. Через некоторое время обнаружили на полянке мешок, в котором находилась разделанная туша косули. Было очевидно, что браконьеры за ним вернутся, поэтому решили устроить засаду, — рассказал служащий управления по охране животного мира области, работавший на месте происшествия.

Нарушители, заподозрив преследование, решили сменить автомобиль на менее заметный и выждать. Выбросив в лесу тушу, они добрались до села и оставили там УАЗ, на котором ездили на охоту. Затем пересели на иномарку и вернулись за добычей в районе 4 часов утра. Не заметив засады, они начали грузить тушу, и в этот момент были задержаны. На место незамедлительно вызвали сотрудников полиции.

Позднее правоохранители нашли и автомобиль УАЗ, с которого велась браконьерская охота. Он принадлежит одному из мужчин, вернувшихся за добычей.

Сейчас в отношении троих амурчан ведется разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Помимо этого, им предстоит выплатить крупную сумму компенсации за ущерб, причиненной природе региона. Самец косули обойдется им в 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Управления по охране животного мира и ООПТ Амурской области.

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#животные #закон #криминал #природа

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