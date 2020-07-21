Василий Орлов: «Поддержка начинающих предпринимателей имеет для нас принципиально важное значение»

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Развитие молодежного предпринимательства, поиск идей, а также взаимодействие бизнеса с государством – эти и другие темы обсудили амурчане в рамках первого молодёжного бизнес-форума «#Я-предприниматель». Открытие форума состоялось 21 июля, в режиме онлайн, сообщает региональное правительство.

Площадки мероприятия развернулись на платформе Zoom.

– Изначально мы планировали провести форум раньше, но в связи с пандемией коронавируса пришлось внести изменения, в том числе – перенести не только время проведение и изменить формат. Но главное – что мы всё же смогли собраться для работы по развитию бизнеса в нашем регионе. Это очень важно, ведь мы все понимаем, что сегодня в Приамурье около 27 тысяч предпринимателей, у них трудоустроены порядка 75 тысяч человек. Малый и средний бизнес – это опора экономики, а наша задача – поддерживать этот сектор, – отметил губернатор Василий Орлов.

Работа первого дня форума началась с обсуждения текущего расширения работы и поддержки молодёжного предпринимательства на базе Агентства стратегических инициатив. Впереди у ведомства намечены большие планы по развитию данного направления. В частности, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку, осенью к запуску планируется новый масштабный ресурс.

– Уже в сентябре этого года мы ожидаем, что новая платформа начнет свою работу. Ресурс будет включать в себя четыре основных модуля: это агрегатор финансовых и нефинансовых мер поддержки, управление проектами и обучение предпринимателей на онлайн-курсах, навигатор по патентному оформлению, а также поиск и взаимодействие с инвесторами, – рассказал руководитель Центра молодёжных инициатив Александр Вайно.

Участников ждёт насыщенная. Планируется проведение сразу нескольких лекций от резидента «Сколково», руководителя департамента исследований, разработок и инноваций Group-IB Александра Лазаренко, а также общение с тьюторами и работа в группах над своими бизнес-проектами.

А уже завтра стартует внутренняя защита проектов. Участники презентуют свои идеи и бизнес-планы, после чего получат обратную связь от экспертной комиссии.

За два дня начинающие предприниматели не только успеют пообщаться с успешными бизнесменами области, получить новые навыки и обменяться полезной информацией, но и получат шанс выиграть финансовую поддержку на реализацию своей идеи.

– Поддержка начинающих предпринимателей имеет для нас принципиально важное значение. Такие форумы позволяют выявлять наиболее талантливых и инициативных молодых людей, которых нужно дополнительно поддерживать уже сейчас. Поэтому лучший проект по итогам отбора получит финансирование в размере 50 тысяч рублей для старта проекта, а также поддержку со стороны регионального центра «Мой бизнес» и кураторство «топовых» предпринимателей Амурской области, – подчеркнул губернатор Приамурья.

Как сообщало «Амур.инфо», мероприятия форума рассчитаны на два рабочих дня. Заявки подали больше 120 молодых амурчан в возрасте от 16 до 25 лет.