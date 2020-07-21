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21июля
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сегодня, 17:05 0

Следующий месяц для россиян может стать «черным»

Следующий месяц для россиян может стать «черным»
Фото: novostipmr.com

Девальвация и деноминация ожидает граждан Российской Федерации в грядущем месяце, пишет Rambler.

Такое заявление опубликовал эксперт по экономической деятельности одного из Санкт-Петербургских изданий. По его мнению, вероятность обвала в будущем месяце очень велика, и такие заявления имеют под собой вполне твердую почву. По наблюдениям ряда экономистов, о переменах в экономике говорит целый ряд факторов. Наиболее яркими из них являются интенсивные отчисления из разного рода государственных фондов, а также активная продажа золотой руды за рубеж. Доход от продажи драгоценных металлов, кстати, превысил доход нефтедобычи. Такое явление является довольно редким для нашей страны.

Помимо перераспределения денежных средств и доходной части, органы власти стараются избегать вопросов касаемо участи «рубля». Это наталкивает на дополнительные тревоги, вызванные возможным падением валюты. Ряд экспертов уверяют, что российские власти будут вынуждены пойти на крайние меры для сохранения бреши, образовавшейся от падения продаж нефти, и эти перемены должны произойти в кратчайшие сроки.

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#российская власть #финансы

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