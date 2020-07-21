Колонна выделения этана установлена на четвертой технологической линии Амурского ГПЗ
На четвертой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) начался монтаж оборудования установки газоразделения. Первой установлена колонна выделения этана (деэтанизатор) весом 110 тонн и длиной 40 метров. Для монтажа данной колонны был предварительно подготовлен фундамент, а также задействован гусеничный кран грузоподъемностью 600 тонн.
Деэтанизатор был доставлен от временного причала на строительную площадку Амурского ГПЗ на самоходных модульных транспортерах. Чтобы не мешать движению автомобилей и обеспечить безопасность дорожного движения, транспортировка велась в ночное время на скорости 5 км/час с остановками на специальных площадках для пропуска других автомобилей. В результате путь длиной в 20 километров занял двое суток.
В ближайшее время от временного причала на строительную площадку Амурского ГПЗ доставят колонну выделения метана весом 831 тонна и длиной почти 88 метров. Это самое крупное оборудование, которое будет установлено на четвертой технологической линии.
Справочная информация:
Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд кубических метров газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо метана, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.
Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).
Амурский ГПЗ входит в мегапроект – Восточную газовую программу. Она нацелена на долгосрочную перспективу обеспечения поставок газа потребителям регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также формирование нового мощного канала экспорта российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
ПАРТНЁРСКИЙ МАТЕРИАЛ.
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