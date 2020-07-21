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сегодня, 16:43 0

Двое подельников из Зеи расплачивались поддельными пятитысячными купюрами

Двое подельников из Зеи расплачивались поддельными пятитысячными купюрами
Фото: navigato.ru

Двух жителей города Зеи осудили за сбыт поддельных денежных купюр. Молодые люди ездили по Сковородинскому району, и расплачивались в продуктовых магазинах фальшивыми пятитысячными купюрами за небольшие покупки.

Уголовное дело рассмотрел Сковородинский районный суд. Одному из злоумышленников назначили 3 года и 4 месяца лишения свободы, второму — 3 года и 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия

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