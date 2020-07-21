В ДВОКУ поступила первая партия новейших автоматов Калашникова

Фото: концерн «Калашников»

Первая партия новейших автоматов Калашникова АК-12 поступила на вооружение Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. В ближайшее время оружие будет распределено по учебным подразделениям.

По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М, новое оружие обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы. Также производитель повысил запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения — как военного, так и гражданского.

Автомат был разработан в рамках программы «Ратник», как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил России, и в конце 2018 года был принят на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ.