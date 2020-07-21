Осенью в Приамурье пройдет самый престижный театральный фестиваль «Золотая маска»

В Амурской области впервые пройдет самый престижный театральный фестиваль России — «Золотая маска». С 1 по 17 сентября гастроли состоятся не только в Благовещенске, но и в Белогорске, Тынде и Зее.

Амурчанам покажут лучшие спектакли российских театров: «Пролетный гусь» Московского художественного театра им. А.П. Чехова, «Пигмалион» Московского театра им. Вл. Маяковского, «Метод Грёнхольма» Театра Наций, «Обещание на рассвете» и «Материнское поле» Московского театра им. А.С. Пушкина, «Шербурские зонтики» Музыкального театра «Карамболь» и «Записки юного врача» театра «Мастерская» из Санкт-Петербурга.

Помимо спектаклей «Золотая Маска» проведет обширную специальную образовательную программу в Благовещенске и Тынде, которая включает в себя мастер-классы для профессионалов и открытые лекции, сообщает пресс-служба министерства культуры Амурской области.

Организаторами фестиваля выступают министерство культуры Российской Федерации, министерство культуры и национальной политики Амурской области, АНО фестиваль «Золотая Маска» и амурская областная филармония. Освещать события фестиваля будут «Амурский медиацентр», амурское областное телевидение, информационное агентствто «Амур.инфо», ГТРК «Амур» и газета «Амурская правда».

Напомним, что переговоры по организации фестиваля велись еще год назад на заседании оргкомитета «Амурской осени». Тогда уже стало известно, что спектакли будут проходить на площадках Амурского областного театра драмы и ОКЦ.

