Десять районов Амурской области получат новое оборудование для школьных столовых

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

К 1 сентября десять муниципалитетов получат новое современное оборудование для приготовления горячего питангия в школьных столовых. Поддержку получат Архаринский, Белогорский, Бурейский, Завитинский, Ивановский, Октябрьский, Ромненский, Серышевский, Тамбовский и Шимановский районы, сообщает пресс-служба правительства области.

Один район находится в резерве — Магдагачинский. При выборе муниципалитетов учитывался износ оборудования более чем на 80%, наличие предписаний Роспотребнадзора по пищеблокам.



30 миллионов рублей на покупку оборудования выделят из областного бюджета. Самая главная цель — полная замена старой техники новой и современной.



Кроме того министерство образования и науки Амурской области подало заявку на федеральное софинансирование. Таким образом планируется увеличить количество бюджетных средств, которые будут потрачены на организацию питания в школах Приамурья.