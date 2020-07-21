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сегодня, 15:57 0

Десять районов Амурской области получат новое оборудование для школьных столовых

Десять районов Амурской области получат новое оборудование для школьных столовых
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

К 1 сентября десять муниципалитетов получат новое современное оборудование для приготовления горячего питангия в школьных столовых. Поддержку получат Архаринский, Белогорский, Бурейский, Завитинский, Ивановский, Октябрьский, Ромненский, Серышевский, Тамбовский и Шимановский районы, сообщает пресс-служба правительства области.

Один район находится в резерве — Магдагачинский. При выборе муниципалитетов учитывался износ оборудования более чем на 80%, наличие предписаний Роспотребнадзора по пищеблокам.

30 миллионов рублей на покупку оборудования выделят из областного бюджета. Самая главная цель — полная замена старой техники новой и современной.

Кроме того министерство образования и науки Амурской области подало заявку на федеральное софинансирование. Таким образом планируется увеличить количество бюджетных средств, которые будут потрачены на организацию питания в школах Приамурья.

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#школа

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