«Национальные истоки красоты» воплотятся в портретах прекрасных благовещенок

В День народного единства, 4 ноября, в Благовещенске представят проект «Национальные истоки красоты». В рамках проекта разыскивают девушек пяти национальностей: таджикской, узбекской, белорусской, армянской и азербайджанской. Каждая героиня будет изображена в национальном костюме с уникальными орнаментами. А все портреты выполнят акриловыми красками с использованием вышивки и пайеток.

Уже нашли 10 представительниц прекрасного пола из 20 запланированных. Проект реализован на средства муниципального гранда в сфере искусства. Место презентации работ пока уточняется.

Идея проекта зародилась в 2019 году. Портреты героинь пишет амурская художница Наталья Некоз. Две первые героини – это представительницы Армении: Арпеник Галоян — кандидат юридических наук, преподаватель АмГУ и Маринэ Амирханян – она переводчик, историк, учитель армянского языка. Их портреты уже готовы в формате 40 на 60.





Героиня Арпеник Галоян поделилась своими эмоциями:



— Это большая честь — принять участие в таком проекте. Потому что девушек нашей национальности достаточно много. А поучаствовать предложили именно нам с Марине Геворговной, — улыбается героиня проекта, — для меня это очень удивительно и приятно.



Художница Наталья Некоз рисует с самого детства уже на протяжении 25 лет. Она училась в Гимназии искусств в городе Белогорске. А затем окончила АмГУ по направлению «Декоративно-прикладное искусство». Наталья поделилась с нами своими впечатлениями о проекте:



— Мне было интересно создать что-то с национальными костюмами. Так как я никогда раньше этим не занималась. Хотелось не просто нарисовать портреты, а использовать интересные детали: вышивку, дополнительные камни, бисер, пайетки. Хотелось современных женщин нарядить в национальный костюм. Потому что они никогда не носили то, что носили их предки, — рассказала художница.



На одну работу уходит три-четыре дня. Для начала ткань натягивают на подрамник. Её ни в коем случае не грунтуют, как обычный холст. Это сделано для того, чтобы портрет было легче декорировать вышивкой. Сначала пишется портрет героини по фотографиям с разных ракурсов. Художница использует краски по ткани и акриловые краски. А затем на портрет накладывается собирательный образ национального костюма. Он декорируется вышивкой и деталями. Иллюстрации костюмов искали в книгах и интернете. А окончательный образ выбирали всей командой вместе с героинями.



О нюансах выбора рассказала специалист по связям с общественностью муниципальной библиотечной системы Галина Астафьева.



— Элементы костюма зависят от того, замужем женщина или нет. Также немаловажен возраст девушки и есть ли у неё дети. Костюмы различаются цветом, головными уборами и причудливыми орнаментами, — уточнила Галина Астафьева. — Мы думаем выпустить брошюру или даже книгу с личными историями героинь. Но это пока только в планах, возможно, это будет совсем другой проект.



О каждой женщине составят художественный рассказ. О её предназначении, достоинствах и жизненном пути.



Презентация работ и историй назначена на День народного единства. Пока что площадку не утвердили. Возможно, это будет онлайн-трансляция. 4 ноября планируют собрать представителей всех диаспор. А после праздника портреты подарят участницам проекта.



— Я думаю, что картина займет своё достойное место в нашей квартире. И каждый раз будет напоминать прекрасные моменты работы в проекте,— рассказала Арпеник Галоян.



Сотрудники библиотеки «Диалог» всё ещё ищут представительниц национальных диаспор. Стать участницей проекта может любая девушка или женщина, которая готова поделиться своей историей.