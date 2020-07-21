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21июля
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сегодня, 15:28 1

В Амурской области выявлено 28 новых заражений коронавирусом

В Амурской области выявлено 28 новых заражений коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев новой коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе зарегистрирован 2 451 случай COVID-19, сообщает пресс-служба областного правительства.

В Благовещенске зарегистрировано 11 новых заражений. В Свободном — шесть, по два в Прогрессе и Ивановском районе, по одному в Белогорске, Зее, Белогорском, Константиновском, Магдагачинском, Тындинском и Тамбовском районах.

1 323 человека выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 35 человек.

1 401 человека были в контакте с заболевшими.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    9 минут назад

    Уже 2 дня количество летальных случаев-35, сегодня сообщают о смерти доктора и опять 35?

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