Амурского должника ловили приставы и полиция

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Судебные приставы и сотрудники ГИБДД нашли злостного неплательщика в Амурской области. На мужчине числилось более 60 исполнительных производств на общую сумму свыше 43 тысяч рублей. Долг амурчанин выплачивать не собирался, сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Амурской области.

Судебные приставы совместно с сотрудниками УМВД ГИБДД России по Амурской области посетили квартиру, в которой зарегистрирован должник. Мужчину там они не застали.



На следующий день задержали автомобиль, за рулём которого сидел неплательщик. Он прибыл в отедел судебных приставов, где ему вручили квитанции об административных штрафах.

Долги мужчина оплатил в тот же день.