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сегодня, 15:01 3

В Приамурье от COVID-19 скончалась молодая врач

В Приамурье от COVID-19 скончалась молодая врач
Фото: соцсети

В Амурской области от последствий коронавируса скончалась доктор из Магдагачинской больницы. Как сообщила и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева, трагедия произошла вчера.

— Потерю любого пациента медики всегда переживают тяжело. А потеря среди персонала – это горе не только для родных и близких, но и для всего медицинского сообщества. Правительством региона проводится колоссальная работа для того чтобы сделать труд медработников в условиях эпидемии максимально безопасным. Это своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты, предоставление возможности отдельного проживания во избежание инфицирования родственников, регулярное тестирование на вирусную инфекцию. Однако несмотря на все принятые меры все же существует определенная доля вероятности заражения. Заболевшие медики получают полноценное лечение и реабилитацию. Но коронавирус является смертельной угрозой, и к несчастью, не всех удается спасти. Хочу еще раз обратиться к амурчанам: соблюдайте социальную дистанцию и другие меры безопасности, носите маски, избегайте скопления людей. При возникновении симптомов респираторного заболевания немедленно вызывайте врача. Не занимайтесь самолечением. Берегите себя и своих близких. Мы должны ответственно относиться к здоровью, к опасной инфекции, которая уносит жизни наших земляков. Мы должны остановить эпидемию. Мы можем это сделать – вместе с вами. И мы это сделаем, — сообщила министр.

Татьяне Савельевой было 30 лет. Она трудилась терапевтом, занимала должность заместителя главного врача. Работала с заражёнными COVID-19.

— Её очень любили. Она с юмором была, весёлая. По отделению могла идти, песни напевать. Внимательная очень, добрая. И как работник — просто незаменимая, — отзываются о девушке местные жители.

Напомним, 10 июля стало известно, что в Благовещенске скончался врач станции скорой медицинской помощи. Андрей Котенков, кардиолог реанимационной бригады, умер в возрасте 58 лет.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    34 минуты назад

    Как обычно,много воды,а по факту ничего. Когда заболела,что конкретно было,про осложнения.

  • Stat

    Stat
    27 минут назад

    Сколько ещё?! А про колоссальную работу,мягко говоря,лукавит....если врачи после прямого контакта с ковидными продолжают работать,а не уходят на изоляцию...это колоссальная работа правительства? А как насчёт многоразового использования респираторов и Сизов? По моему эт только начало с такой "колоссальной" работой правительства,госпожа Леонтьева!

  • Феофан Фофонович

    Феофан Фофонович
    13 минут назад

    Поднимайте иммунитет :принимайте Имунофан!

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