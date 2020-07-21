Жители амурских сёл «скинулись» на парк мечты и уютный Дом культуры

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Спикер Заксобрания Вячеслав Логинов с рабочим визитом посетил Октябрьский и Тамбовский районы. Старт второй очереди благоустройства парка в Козьмодемьяновке строители дали неделю назад. В прошлом году, в рамках программы поддержки местных инициатив, здесь была обустроена пешеходная зона длиной 230 метров, установлены скамейки и урны, сообщает пресс-служба парламента.

В этом году жители приняли решение расширить рекреационную зону, чтобы места для прогулок хватало, и пенсионерам, приезжающим в село из пансионата «Приозерье», и родителям с колясками, и юным велосипедистам, и скейтерам с роллерами.

Жители села в прошлом году на реконструкцию парка собрали 200 тысяч рублей (это примерно по 300 рублей с человека). В этом году, несмотря на отмену обязательного софинансирования, собрали около 30 тысяч рублей. В целом стоимость проекта с привлечением спонсорских средств составила более 1,8 миллиона рублей.

Строители уже завершают работы по монтажу бордюров и обновляют асфальтовое покрытие. Ведутся работы на системе водоотведения, до конца месяца планируется установить парковые светильники и урны.

Серьёзно отстает от графика проект в селе Песчаноозёрка Октябрьского района. Там объектом реконструкции жители выбрали Дом культуры – единственный досуговый центр, где дети, молодежь и люди «серебряного» возраста проводят свободное время и ежемесячно организуют праздники для всех сельчан.

По словам главы сельсовета Виктории Остапенко, приступить к ремонту подрядчик должен был ещё в конце июня, однако до сих пор не завез на объект даже материалы. Председатель Заксобрания Вячеслав Логинов попросил главу района Сергея Дементьева взять проблему на особый контроль.

Также в ходе рабочей поездки спикер осмотрел памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Куропатино. Его реконструкцию должны начать с 20 июля.

К проекту «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах РФ» Амурская область присоединилась в 2017 году. В 2020 году на реализацию инициатив в бюджете Приамурья предусмотрено 165,5 миллиона рублей.