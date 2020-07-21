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21июля
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сегодня, 14:26 0

В Амурской области появилось новое подразделение спецназа

В Амурской области появилось новое подразделение спецназа
Фото: structure.mil.ru

Лучшие разведчики сформировали новое подразделение специального назначения в составе общевойсковой армии Восточного военного округа, которая базируется на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии. Создание нового подразделения повышает боевой потенциал всего объединения, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кандидаты прошли тяжёлый отбор по профессиональным и психологическим показателям, проверку на соответствие высоким требованиям физического состояния и некоторые иные проверочные испытания.

Новейшие автоматы АК-12 и другое функциональное специальное вооружение уже получены подразделением для его дальнейшей работы.

Создание подразделения специального назначения в значительной степени повышает боевой потенциал всего объединения, а также соответствует современным требованиям развития тактики войн и вооружённых конфликтов нашего времени.

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#военные

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