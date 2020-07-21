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сегодня, 14:08 0

В Тынде займутся шоковой заморозкой дикоросов

В Тынде займутся шоковой заморозкой дикоросов
Фото: lentachel.ru

В Администрации Тынды обсудили возможность создания в городе пункта сбора, хранения и сбыта дикорастущего сырья. Глава города Марина Михайлова предложила предпринимателям организовать шоковую заморозку дикоросов. Представителям малого и среднего предпринимательства, которые займутся эти вопросом, будет оказана поддержка государства.

Министерство сельского хозяйства области разработало правила, в которых определен перечень оборудования, подлежащего возмещению части затрат в размере 50 %.

В список субсидируемого вошло следующее оборудование: элеватор с функцией воздушного сепаратора ягод, инспекционный транспортер для ягод, контейнер для шоковой заморозки ягод и грибов, контейнер-рефрижератор для хранения замороженных ягод, грибов, сообщает администрация города Тында.

О мерах поддержки для предпринимателей, которые занимаются переработкой дикоросов недавно говорили в правительстве Приамурья. Важность вопроса на совещании особо подчеркнул глава региона.

– Организация такой работы – это важная для Приамурья задача. Мы готовы серьезно поддержать эту отрасль. Для нас переработка дикоросов – в первую очередь занятость населения, особенно в северных территориях Амурской области, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#технологии #Тында

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