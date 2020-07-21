Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:03 3

Василий Орлов: «Мы заинтересованы в укреплении дружеских взаимоотношений с Республикой Узбекистан»

Василий Орлов: «Мы заинтересованы в укреплении дружеских взаимоотношений с Республикой Узбекистан»
Фото: www.amurobl.ru

Губернатор Амурской области провел встречу с генеральным консулом Республики Узбекистан в г. Владивостоке Рустамом Исмаиловым. Стороны выразили намерение активизировать диалог о сотрудничестве после пандемии. Также обсуждался вопрос урегулирования вопросов, возникших среди рабочих компании, участвующих в строительстве Амурского ГПЗ.

- У нас давние хорошие отношения с Республикой Узбекистан. Рад, что сейчас у вас появилась возможность посетить Приамурье. Ведь это очень перспективный регион, здесь реализуются крупные проекты, на которых, в частности, работают и граждане Узбекистана. У нас есть большой набор предложений по сотрудничеству, в первую очередь – в культурной сфере, сфере экономики. Эти вопросы мы недавно обсуждали с вице-премьером Республики Сардором Умурзаковым в телефонном режиме, - поприветствовал гостя на Амурской земле глава региона Василий Орлов.

- Мы рассчитываем на очень плодотворное сотрудничество. Генеральное консульство Республики Узбекистан во Владивостоке открылось в марте 2019 года благодаря политической воле Президентов двух наших стран. Открыто пять дополнительных генконсульств, планируется к открытию еще три. Всё это будет способствовать развитию торгово-экономических отношений, культурных, гуманитарных связей, - рассказал Рустам Исмаилов.

Отдельно Рустам Исмаилов поблагодарил Василия Орлова за участие в урегулировании вопросов, возникших среди рабочих компании, участвующей в строительстве Амурского ГПЗ. Он отметил, что сам также посещал объект, общался с работниками-земляками, руководством правоохранительных органов, налаживал обратную связь и сейчас держит ситуацию на контроле.

Просмотров всего: 332

#губернатор #политика

распечатать


Общество 1

Более трех тысяч амурских первоклассников получат «Губернаторский портфель»
Экономика

Грузовой эвакуатор планируется приобрести на пункт пропуска «Кани-Курган»
Власть 27

Путин назначил депутата от ЛДПР главой Хабаровского края

Экономика 1

Василий Орлов проинспектировал строительство таможенно-логистического терминала в зоне моста через Амур
Комментарии
Показать все (3)
  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    А мы нет.

  • vitl33

    vitl33
    44 минуты назад

    Вообще прям нет. Их и так уже больше чем достаточно. Давайте ещё с Африки начнём завозить рабов, чтобы окончательно почувствовать себя многонациональной страной.

  • inoy

    inoy
    13 минут назад

    там в коробочке насвай?)

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь