Василий Орлов: «Мы заинтересованы в укреплении дружеских взаимоотношений с Республикой Узбекистан»

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Губернатор Амурской области провел встречу с генеральным консулом Республики Узбекистан в г. Владивостоке Рустамом Исмаиловым. Стороны выразили намерение активизировать диалог о сотрудничестве после пандемии. Также обсуждался вопрос урегулирования вопросов, возникших среди рабочих компании, участвующих в строительстве Амурского ГПЗ.

- У нас давние хорошие отношения с Республикой Узбекистан. Рад, что сейчас у вас появилась возможность посетить Приамурье. Ведь это очень перспективный регион, здесь реализуются крупные проекты, на которых, в частности, работают и граждане Узбекистана. У нас есть большой набор предложений по сотрудничеству, в первую очередь – в культурной сфере, сфере экономики. Эти вопросы мы недавно обсуждали с вице-премьером Республики Сардором Умурзаковым в телефонном режиме, - поприветствовал гостя на Амурской земле глава региона Василий Орлов.

- Мы рассчитываем на очень плодотворное сотрудничество. Генеральное консульство Республики Узбекистан во Владивостоке открылось в марте 2019 года благодаря политической воле Президентов двух наших стран. Открыто пять дополнительных генконсульств, планируется к открытию еще три. Всё это будет способствовать развитию торгово-экономических отношений, культурных, гуманитарных связей, - рассказал Рустам Исмаилов.

Отдельно Рустам Исмаилов поблагодарил Василия Орлова за участие в урегулировании вопросов, возникших среди рабочих компании, участвующей в строительстве Амурского ГПЗ. Он отметил, что сам также посещал объект, общался с работниками-земляками, руководством правоохранительных органов, налаживал обратную связь и сейчас держит ситуацию на контроле.