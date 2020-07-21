Для амурского марафона «Бег к мечте» подберут альтернативную трассу

Организаторы III Амурского марафона «Бег к мечте» продолжают регистрировать участников масштабного спортивного мероприятия. На участие уже заявились более 300 человек, регистрация открыта на сайте begkmechte.ru, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ориентировочно, мероприятие пройдет в областном центре 29 августа.

– Мы должны были бежать на День города, но дату из-за ограничений, которые были введены в связи с пандемией, перенесли на более позднее время. Мы получаем обратную связь: оказывается, большая часть участников думает, что мероприятие в этом году отменено. Однако регистрация идёт полным ходом. Если мы получим разрешение Роспотребнадзора, то мероприятие состоится 29 августа. Если возникнет нештатная ситуация, найдем альтернативную дату в сентябре, – рассказала руководитель проекта «Бег к мечте» Альбина Попова.

Как поясняют организаторы, о переносе мероприятия оперативнее всего оповестят зарегистрировавшихся участников марафона, так как будет проведена адресная рассылка сообщений согласно контактным данным, указанным в анкете.

Немного изменится привычный маршрут забега, который пролегает через центр города. В связи с реконструкцией главной городской площади и участка улицы Ленина, трассу скорректируют. «Стартовый городок» будет размещен на набережной в районе Триумфальной арки. В маршруте также используют набережную и ту часть улицы Ленина, которая не ремонтируется.

Стать участниками масштабного забега, кроме амурчан, уже пожелали спортсмены из Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, а также жители Приморья – Владивостока, Уссурийска. В этом году, как никогда, активизировались спортсмены из Хабаровска – зарегистрировалось около сотни любителей бега.

Самой популярной пока является дистанция пять километров, чуть менее популярна – 21,1 километра. На старт в этом году должны выйти более тысячи спортсменов. Между победителями и призерами в абсолютном зачете распределят денежный призовой фонд – 400 тысяч рублей.

Кроме того, награждены будут первая тройка финишеров на всех дистанциях. Спортивное мероприятие осуществляется частично за счет средств Президентского гранта, который организаторам марафона удалось выиграть в прошлом году, а также стартовых взносов участников и помощи спонсоров.