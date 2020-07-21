Хирург городской поликлиники стал замминистра здравоохранения Приамурья

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Амурской области назначил на должность первого заместителя министра здравоохранения Приамурья Дмитрия Островского. Ранее Островский много лет возглавлял хирургическое отделение поликлиники №1 города Благовещенска.

— Дмитрий Александрович будет заниматься вопросами реализации нацпроектов, проведения работ по ремонту и реконструкции объектов здравоохранения, внедрения информационных технологий и многими другими, — сообщила и.о.министра здравоохранения области Светлана Леонтьева.

Дмитрий Островский родился в 1974 году Благовещенске. В 1999 году закончил Амурскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». В студенчестве работал медбратом в АОКБ, там же прошел интернатуру. Хирургическую практику начинал в поликлинике №3, затем в течение 8 лет работал врачом-хирургом в стационаре Благовещенской городской больницы. В 2009 году доктор Островский пришел в Городскую поликлинику №1 Благовещенска и уже через год возглавил хирургическое отделение, сообщает портал правительства Амурской области.

— Сегодня в амурском здравоохранении очень много задач, и практически все — первостепенные, сверхсрочные. Но я готов к экстренному режиму. Надеюсь, имеющийся опыт работы в условиях стационара и в поликлиническом звене, помогут справляться с возложенными обязанностями, —рассказал Дмитрий Островский.