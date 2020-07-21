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21июля
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сегодня, 13:32 1

Карты амурских сельхозугодий переводят в «цифру»

Карты амурских сельхозугодий переводят в «цифру»
Фото: pixabay.com

Министерство имущественных отношений Амурской области переводит в электронный формат карты земель сельскохозяйственного назначения. Некоторые из оригинальных документов датированы концом 80-ых годов прошлого века. Контуры пахотных угодий, сенокосов и пастбищ совмещают с данными из картографических материалов, снимками из космоса и других источников.

Полный перевод амурских сельскохозяйственных земель в «цифру» запланирован на четвертый квартал 2020 года.

Эта работа позволит проанализировать состояние сельскохозяйственных земель и изменение границ не только в глобальном масштабе, но и в рамках отдельных участков. Полученные данные соберут в единую базу. По каждому земельному участку можно будет получить детальную информацию.

Этот мониторинг позволит сделать выводы о качестве ещё неиспользованных участков, оценить их текущее состояние и потенциал дальнейшего использования.

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#сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Геральт

    Геральт
    7 минут назад

    оцифровка планов прошлого века? что она покажет?

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