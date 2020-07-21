Карты амурских сельхозугодий переводят в «цифру»

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Министерство имущественных отношений Амурской области переводит в электронный формат карты земель сельскохозяйственного назначения. Некоторые из оригинальных документов датированы концом 80-ых годов прошлого века. Контуры пахотных угодий, сенокосов и пастбищ совмещают с данными из картографических материалов, снимками из космоса и других источников.



Полный перевод амурских сельскохозяйственных земель в «цифру» запланирован на четвертый квартал 2020 года.

Эта работа позволит проанализировать состояние сельскохозяйственных земель и изменение границ не только в глобальном масштабе, но и в рамках отдельных участков. Полученные данные соберут в единую базу. По каждому земельному участку можно будет получить детальную информацию.

Этот мониторинг позволит сделать выводы о качестве ещё неиспользованных участков, оценить их текущее состояние и потенциал дальнейшего использования.