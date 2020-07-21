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сегодня, 13:03 0

Поддельный сыр нашли в магазине Благовещенска

Поддельный сыр нашли в магазине Благовещенска
Фото: lifeha.ru

Амурский Росельхознадзор выявил некачественный продукт на полках одного из магазинов амурской столицы. На сыр не оказалось сопроводительных документов.

Сыр продавался трёх наименований: «Домашний базиликовый», «Домашний паприка с ароматом копчения» и «Домашний». На маркировке всех продуктов был указан производитель – амурский индивидуальный предприниматель.

Проверка через автоматизированную систему «Меркурий» показала, что адрес производственной базы полностью совпадает с адресом магазина, где продавался сыр. Кроме этого, по данным системы, сырье на данную площадку не поступало, а документы на продукцию не оформлялись.

За допущенные нарушения ветеринарно-санитарных правил предприниматель будет привлечен к административной ответственности, его ждёт штраф, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Амурской области.

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