Белогорскую «управляйку» наказали за отсутствие дезинфекции
Жители многоквартирных домов пожаловались на плохую работу «управляйки» и отсутствие дезинфекции в местах общего пользования. По итогам прокурорской проверки заявление граждан подтвердилось.
В официальном аккаунте Instagram прокуратуры Амурской области сообщают о проведении проверки работы управляющих компаний в городе Белогорске. ООО «ЖСК» вынесены предписания, а в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении.
В настоящее время требования прокурора исполнены и дезинфекция мест общего пользования проводится регулярно. Органами местного самоуправления города Белогорска усилен муниципальный жилищный контроль за работой управляющих компаний.
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