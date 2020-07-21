Белогорскую «управляйку» наказали за отсутствие дезинфекции

Фото: www.instagram.com/genprocdfo/

Жители многоквартирных домов пожаловались на плохую работу «управляйки» и отсутствие дезинфекции в местах общего пользования. По итогам прокурорской проверки заявление граждан подтвердилось.

В официальном аккаунте Instagram прокуратуры Амурской области сообщают о проведении проверки работы управляющих компаний в городе Белогорске. ООО «ЖСК» вынесены предписания, а в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении.

В настоящее время требования прокурора исполнены и дезинфекция мест общего пользования проводится регулярно. Органами местного самоуправления города Белогорска усилен муниципальный жилищный контроль за работой управляющих компаний.