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21июля
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сегодня, 12:45 4

Белогорскую «управляйку» наказали за отсутствие дезинфекции

Белогорскую «управляйку» наказали за отсутствие дезинфекции
Фото: www.instagram.com/genprocdfo/

Жители многоквартирных домов пожаловались на плохую работу «управляйки» и отсутствие дезинфекции в местах общего пользования. По итогам прокурорской проверки заявление граждан подтвердилось.

В официальном аккаунте Instagram прокуратуры Амурской области сообщают о проведении проверки работы управляющих компаний в городе Белогорске. ООО «ЖСК» вынесены предписания, а в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении.

В настоящее время требования прокурора исполнены и дезинфекция мест общего пользования проводится регулярно. Органами местного самоуправления города Белогорска усилен муниципальный жилищный контроль за работой управляющих компаний.

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#ЖКХ #закон

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    42 минуты назад

    В Белогорске,где минимальное количество заболевших,проводят регулярно дезинфекцию подъездов,супер,а в Благовещенске ,вообще в подъезде ни разу ни проводили дезинфекцию,заболевших в сотни больше,как это называется?

  • Папа Римский

    Папа Римский
    28 минут назад

    Это называется - "Вам чё, жалко 50 рублей в месяц хлорку в ближайшем хозмаге купить, разбадяжить ведро и ходить по утрам-вечерам из пульвелизатора в подъезде распылять?"

    Не, ну так то можно ждать и "Управляйки" - вы же всётаки за это платите, но оно того стоит - своим здоровьем рисковать?

    Когда температурка повысится и рука потянется вызывать скорую, знайте - Вы были правы и остались при своих убеждениях.

  • Мурзилочка

    Мурзилочка
    24 минуты назад

    А наши управляйки проверяли? У нас подъезд обрабатывали 1 раз, в самом начале пандемии

  • Янyа

    Янyа
    4 минуты назад

    А у нас вообще ни разу. Никогда.

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