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21июля
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Двое амурчан на улице ограбили пенсионера

Двое амурчан на улице ограбили пенсионера
Фото: pixabay.com

Амурские полицейские по горячим следам задержали двух мужчин, которые ограбили пенсионера. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, 66-летний мужчина сам обратился к правоохранителям и рассказал, что в Белогорье у него на улице похитили сумку с документами, деньгами и банковской картой, а после чего с карты пропали деньги.

Как выяснилось, пострадавший проводил время в одной компании с нападавшими, до этого данных граждан он не знал. Когда мужчина направился домой, новоиспечённые приятели проследовали за ним. Увидев, как потерпевший снимает в банкомате деньги и кладет их в борсетку, один из подозреваемых выхватил у него из рук сумку, после чего они оба скрылись. Через некоторое время с карты пенсионера пропали 3 тысячи рублей – в магазинах с её помощью были совершены покупки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили двух подозреваемых. Ими оказались местные жители. Оба были доставлены в дежурную часть.

По факту грабежа и мошенничества возбуждены уголовные дела. Часть похищенного имущества оперативники вернули законному владельцу.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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#криминал

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