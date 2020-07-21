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сегодня, 12:06 1

Более трех тысяч амурских первоклассников получат «Губернаторский портфель»

Более трех тысяч амурских первоклассников получат «Губернаторский портфель»
Фото: pixabay.com

Перед началом учебного года пройдет традиционная акция «Губернаторский портфель». Министерство социальной защиты Амурской области заключило договоры на поставку ранцев и канцелярских принадлежностей. Помощь получат 3100 первоклассников из социально незащищённых и малоимущих семей.

Ортопедические ранцы наполнят канцелярскими принадлежностями и распределят по муниципалитетам области. Рюкзаки будут лёгкими и удобными. Дополнительная безопасность будет обеспечена светоотражающими вставками в переднюю, заднюю и боковую части ранца.

— Этот ранец ортопедический с формоустойчивой, рельефной спинкой. Облегчённый каркас не деформируется при нагрузке, и распределяет вес по всей площади ранца, что делает ношение его максимально удобным, — рассказала министр социальной защиты населения области Наталья Киселёва.

Кроме самого портфеля и канцелярских принадлежностей первоклассники получат в комплекте ещё и наборы для детского творчества. В августе все ранцы вручат школьникам.

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#губернатор #образование #соцзащита

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Комментарии
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  • Картина маслом

    Картина маслом
    1 минута назад

    Истинный позор властям!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы, власть имущие, на чем здесь пытаетесь пиар устроить?! Где ваши слова сожаления о том, что так много в стране Россия социально незащищённых граждан, а соответственно и детей?! Где ваши действия по выправлению ситуации с бедностью, нищетой, безработицей среди населения?! Хорошо устроились, сами на полном обеспечении, льготы, зарплаты и так далее, да и не пешком вы ходите и летаете семьями в КРЫМНАШ, который простому работающему гражданину даже и не снится, так всё дорого, что и думать забудь. Себе всё, а гражданам значит пособия, доплаты, другие подачки вместо достойного образа жизни и вот "губернаторские портфели". Правильно что в кавычки взяли этот самый "губернаторский портфель", хотел бы сравнить портфель губернатора настоящий и тот что в кавычки взяли. В какое ужасное время живём, людям не на что детей в школу собрать и их всё больше, даже у нас уже тысячи.

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