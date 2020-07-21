Более трех тысяч амурских первоклассников получат «Губернаторский портфель»

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Перед началом учебного года пройдет традиционная акция «Губернаторский портфель». Министерство социальной защиты Амурской области заключило договоры на поставку ранцев и канцелярских принадлежностей. Помощь получат 3100 первоклассников из социально незащищённых и малоимущих семей.



Ортопедические ранцы наполнят канцелярскими принадлежностями и распределят по муниципалитетам области. Рюкзаки будут лёгкими и удобными. Дополнительная безопасность будет обеспечена светоотражающими вставками в переднюю, заднюю и боковую части ранца.

— Этот ранец ортопедический с формоустойчивой, рельефной спинкой. Облегчённый каркас не деформируется при нагрузке, и распределяет вес по всей площади ранца, что делает ношение его максимально удобным, — рассказала министр социальной защиты населения области Наталья Киселёва.

Кроме самого портфеля и канцелярских принадлежностей первоклассники получат в комплекте ещё и наборы для детского творчества. В августе все ранцы вручат школьникам.