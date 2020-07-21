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21июля
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сегодня, 12:04 0

Грузовой эвакуатор планируется приобрести на пункт пропуска «Кани-Курган»

Грузовой эвакуатор планируется приобрести на пункт пропуска «Кани-Курган»
Фото: news.myseldon.com

Работу диспетчерской службы временного пункта пропуска и внедрение информационных систем обсудил губернатор области Василий Орлов с руководителями федеральных, региональных структур и российскими инвесторами.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, спецтехника может потребоваться на случай эвакуации большегрузного транспорта. Директор компании «Амур (Хэйлунцзян)» Евгений Корольков, рассказал, что для усиления диспетчерской службы пункта пропуска разработана схема по привлечению эвакуатора и его обслуживанию. Сделаны и расчеты затрат по эвакуации машин на случай заторов. Предполагается, что плата за эвакуацию с владельцев взиматься не будет.

Ещё один вопрос, который рассмотрели на совещании, внедрение информационных систем в терминале. Сейчас ведется согласование технического задания на устройство электронной очереди и формируется список потенциальных поставщиков.

– Проектирование пограничного пункта пропуска «Кани-Курган» ведется в штатном режиме, на следующей неделе генпланы будут направлены на согласование. На экспертизу проектная документация отправится в декабре 2020 года, завершена она будет в марте 2021 года, – рассказал руководитель Хабаровского филиала Росгранстрой Павел Шашков.

Ранее специалисты говорили, что документация будет направлена на госэкспертизу в августе 2020 года. Руководство компании объяснило сдвиги в графиках возникшей пандемией COVID-19. Коронавирус отразился и на установке дезинфекционного барьера, не были проведены тестовые запуски.

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#губернатор #Китай #строительство

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