Ушёл из жизни создатель олимпийского Мишки Виктор Чижиков

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

О смерти художника сообщило на своей странице в социальной сети Facebook издательство «АСТ Дети»:



«С грустью сообщаем, что ушёл из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года. Образ олимпийского Мишки, созданный Виктором Александровичем, однажды тронул сердца миллионов людей», — говаорится в сообщении издательства.



Сам автор знаменитого олимпийского талисмана в 2012 году говорил о своей иллюстрации, как об очень хорошо сделанной работе, к которой не было претензий с плагиатом с самого дня её создания в 1977 году. Художник отмечает, что медведей перерисовывают очень часто, оттого и удивительно отсутствие таковых проблем, и подчёркивает, что, вероятно, всё дело в самобытности и душевности получившегося изображения.



Виктор Чижиков родился в Москве в 1935 году. Там же он окончил художественное отделение Московского полиграфического института и начал работать карикатуристом, сотрудничая с изданиями «Крокодил» и «Огонёк». Позже он сменил деятельность, и стал рисовать иллюстрации для детских произведений, работая с такими журналами как «Весёлые картинки», «Мурзилка», «Пионерская правда», «Юный натуралист» и другими. Будучи детским художником, Чижиков проиллюстрировал большое количество детских книжек знаменитых авторов, в том числе Виктора Драгунского и Эдуарда Успенского. Иллюстратор был главой совета по детской книге России.