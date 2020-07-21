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21июля
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сегодня, 11:46 0

Благовещенская «Чеховка» собирает истории амурчан, которых затронула война

Благовещенская «Чеховка» собирает истории амурчан, которых затронула война
Фото: biblioblag.ru

Истории о родственниках, воевавших в годы Великой Отечественной войны, работавших в тылу или переживших ужасы блокады и концлагерей, можно приносить в библиотеку или присылать на электронную почту chehova@biblioblag.ru. Как сообщает управление культуры администрации, после литературной обработки они будут опубликованы.

Знакомиться с воспоминаниями людей можно в разделе «Краеведение» официального сайта biblioblag.ru. На сайте уже размещено 13 историй. Так, например, Лихушина Иллария Васильевна всю войну была врачом-ординатором, помогала раненым в госпиталях, а после была награждена различными орденами и почетными знаками. Эту историю сотрудники библиотеки узнали из воспоминаний её родственников.

До конца года памяти и славы библиотека опубликует 75 историй и воспоминаний о наших земляках.

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#история #память

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