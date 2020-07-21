В Тынде транспортный полицейский спас тонущую девочку

Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

В Тынде сотрудник трансопртной полиции спас тонущую девочку. Старший лейтенант Максим Михалёв был в отпуске и отдыхал с семьей на берегу реки. Молодой человек заметил, что от автомобильного моста течением реки уносит ребёнка, который уже был без сознания.

Максим Михалёв тут же бросился в реку. На помощь полицейскому пришли ещё двое молодых людей. Вместе они достали девочку из воды и оказали ей первую помощь. Супруга полицейского вызвала скорую помощь. Ребёнка госпитализировали.

Жизнь девочки удалось спасти. Сейчас 11-летняя малышка уже дома, её здоровью ничего не угрожает.

Как выяснилось, девочка самостоятельно, без взрослых пришла к реке, спрыгнула с технологического моста в воду и потеряла сознание.

В отношении родителей подростка составлен протокол по факту неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.