Основатель ГК «Петропавловск» Павел Масловский рассказал о развитии конфликта вокруг компании

Фото: gold.1prime.ru

Основатель ГК «Петропавловск» Павел Масловский рассказал в интервью о развитии конфликта вокруг компании. Как известно, недавно во время ежегодного собрания акционеров, несколько миноритариев, самый крупный из которых — «Южуралзолото» (АО «ЮГК»), не поддержали переизбрание Павла Масловского и других членов его команды в совет директоров и предлагают привлечь независимую компанию, чтобы она подобрала нового генерального директора для «Петропавловска».

Правление компании подозревает, что результаты голосования были срежиссированы в интересах ЮГК. Пока идёт судебное разбирательство, компанией руководят временные директора из команды Масловского. Основатель компании дал большое и подробное интервью агентству Prime, мы собрали из него самое важное – зачем меньшая часть акционеров хочет сменить руководство, чем это грозит компании, и куда она намерена двигаться в будущем.

О претензиях миноритариев

«Мы открыты к обсуждению предложений по стратегии, но от ЮГК не получали этих предложений. Если предыдущий крупный акционер свои предложения высказывал, и мы их обсуждали, то ЮГК своим видением, знанием и опытом не делилась. Я сомневаюсь, что ЮГК предложит стратегию, которая послужит интересам всех акционеров.



Особенно настораживает то, что сама ЮГК, которая предлагает эту смену, абсолютно закрытая компания, о которой много противоречивой публичной информации, в том числе о серьезных претензиях российских регуляторов в плане соблюдения налогового, экологического законодательства, охраны труда. На счету у них есть несколько, безусловно, неудачных проектов, таких как попытка создать автоклавное производство и управление забайкальскими активами».

О смене руководства

«Я считаю, что нельзя взять абстрактного "эффективного менеджера" с рынка, поставить его во главе "Петропавловска", и надеяться на положительный результат.



Я и мои коллеги, с которыми мы создавали компанию, уже близимся к пенсионному возрасту и сами готовимся передать эстафету молодежи. Но важно, чтобы эта передача проходила органично.



Обеспечить преемственность и сохранить все то, что «Петропавловск» создал и



наработал за эти годы, может только носитель нашей корпоративной культуры. Сейчас у нас внутри компании есть новое поколение молодых руководителей, которые ее разделяют. Именно их мы с коллегами видим своими преемниками».

О коллективе компании

«Петропавловск» изначально создавался, как команда единомышленников, специалистов в разных отраслях. У нас сформирован уникальный многотысячный коллектив, по сути - авторская компания с особой корпоративной культурой.



"Петропавловск" нельзя сравнивать с компаниями, значительная часть стратегии которых состоит в том, чтобы собирать лоскутное одеяло из готовых активов, часть из которых может быть сомнительного качества — приобретенных по минимальной цене.



«То, что мы делаем — это долгосрочная стратегия. Это проявляется во всем: в том, как мы подходили к автоклавному проекту, начав с создания научно-исследовательского центра, который объединил лучших специалистов по этой проблематике, какое внимание мы уделяем исследовательской работе в целом. Как мы относимся к формированию человеческого капитала, безопасности, организации обратной связи с сотрудниками, их образованию. У нас создан собственный колледж, где мы учим сотрудников и повышаем их квалификацию. Это ответственное отношение к окружающей среде. "Петропавловск" уже больше 15 лет публичная компания, торгующаяся в Лондоне, а эта среда формирует очень высокие ожидания от недропользователей в плане корпоративной ответственности и соблюдения принципов устойчивого развития».

Об эффективности «Петропавловска»

«Команд, которые способны управлять бизнесом, когда цена на продукцию в два с половиной раза превышает себестоимость, очень много. А команд, которые способны развиваться не только на грани рентабельности, а еще и за гранью, на рынке нет. Пример такой работы — наш автоклавный проект, который потребовал масштабных инвестиций. Большая часть работ по нему была выполнена в период падения цены на золото. Если бы мы не работали эффективно, думая о будущем в период низких цен на золото, мы бы не смогли сейчас воспользоваться их ростом».

Об автоклаве

«Покровский АГК позволяет нам вводить в промышленную эксплуатацию запасы упорных руд, и наращивать производство. Производство металла в 2019 году выросло по сравнению с предыдущим годом на 22% — до 517,3 тысяч унций. До конца этого года мы планируем переработать около 320 тысяч тонн концентрата, из них до 150 тысяч тонн будет поступать от третьих сторон.



«Петропавловск» уникален тем, что благодаря технологическим параметрам Покровский АГК, — по температуре, давлению, ряду внедренных ноу-хау может одновременно работать с концентратами, обладающими различными характеристиками. Сегодня Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат — это единственное предприятие в России, которое может работать с концентратами такого типа».

О перспективах компании

«В среднем, "Петропавловск" ориентируется на производство 600-700 тысяч унций (18,7-21,8 тонны) в год в течение 2021-2024 годов. Это учитывает переработку собственных упорных и неупорных руд, а также высококачественных упорных концентратов третьих сторон».



«Существует ряд проектов с очень высокой доходностью, которые мы рассматриваем в этом контексте. Это увеличение производственной мощности флотационного комбината на Маломыре и, возможно, также на Пионере, поскольку это позволит нам перерабатывать больше собственных упорных концентратов, что более прибыльно, чем переработка сторонних».



«Я вижу, что есть доверие к нашей команде. Это показывает и динамика цены на наши акции. Понимание того, что у руля остается команда, которая привела ее к успеху, дает уверенность инвесторам».