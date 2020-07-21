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сегодня, 10:32 1

Маршал Жуков теперь встречает благовещенцев в горпарке

Маршал Жуков теперь встречает благовещенцев в горпарке
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Благовещенский художник изобразил акриловыми красками Георгия Жукова. Портрет маршала Победы получился масштабным: почти два с половиной метра в высоту и около пяти метров в ширину, передаёт пресс-служба мэрии.

Работы завершились накануне, на всё ушла почти неделя. Перед тем, как художник нанес изображение, здание ошпаклевали и покрасили.

– Это великий полководец, четырежды Герой Советского Союза, награжден двумя орденами «Победа», шестью орденами Ленина и другими наградами. Жуков действительно многое сделал для страны. Портрет в парке украсила одна из его великих цитат: «Я прожил жизнь со знанием, что приношу пользу народу, а это главное для любой жизни». Думаю, что для молодежи это будет познавательно. Многие уже позабыли, кто такой Георгий Жуков, помнит это, к сожалению, в основном старшее поколение. Мы должны развивать в сердцах нашей молодежи любовь к Родине и ее великим людям, – считает директор парка Рустам Ямашев.

Городской парк стал участником конкурса «Цветущий город», который проводится в рамках празднования 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он призван создать не только праздничную атмосферу и преобразить город, но и повысить патриотическое сознание молодого поколения, социальную ответственность благовещенцев.

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#история #память

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Комментарии
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  • ну вот

    ну вот
    13 минут назад

    теперь? а раньше где встречал?

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