В Благовещенске трёхлетний мальчик выкинул из окна щенка японского хина

Щенок пролежал без помощи 12 часов пока за ним не приехали волонтёры «Подари жизнь». В полночь с 18 на 19 июля мальчик скинул собачку с подоконника пятого этажа. По словам соседки, ребёнок и до этого жестоко играл со щенком. Даже закрывал животное в микроволновке.

В полдень, 19 июля, за собакой приехали волонтёры благотворительного фонда защиты животных «Подари жизнь». Они отвезли щенка в ветеринарную клинику.

— До этого времени никто из хозяев не оказал помощь животному. Хотя ветклиника работает до часа ночи, — рассказала волонтёр Анна Шолохова. Мать ребёнка, который выкинул собачку, написала отказ от щенка.

По словам соседки, за щенком и ещё двумя животными в этой квартире ухаживала бабушка мальчика. Но во время инцидента её не было дома. А спустя время она потребовала вернуть щенка. Однако, сейчас собачка находится под наблюдением врачей в клинике.

Ночью с 19 на 20 июля животное прооперировали. Если с ним всё будет хорошо, то предстоит ещё одна операция. В лучшем случае потребуется длительная реабилитация. Не исключено, что собачка не сможет ходить и останется инвалидом.

— Пока я возьму её к себе на передержку. Может быть потом для неё найдётся достойный хозяин, — делится Анна Шолохова. На собачку открыт сбор, на карту организации «Подари жизнь». Эти деньги пойдут на её лечение.

Специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский», Татьяна Кутека прокомментировала ситуацию:

— В полицию поступало обращение от зоозащитников. Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. По её результатам будет приниматься решение. Срок проверки, в соответствии с законом, до 30 суток.

Надеемся, что с животным всё будет хорошо и операции пройдут успешно. А пока что призываем родителей следить за своими детьми и домашними питомцами внимательнее.