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сегодня, 10:25 0

Скончался известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Скончался известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Фото: www.ntv.ru

На 72 году жизни умер известный телеведущий канала НТВ Александр Беляев. Он скончался в реанимации, сообщает «Интерфакс».

У Беляева был диагностирован рак в 2011 году. С осени 2017 года по февраль 2018 года он приостанавливал работу на телевидении в связи с лечением. Вернулся в телеэфир в феврале 2018 года.

Александр Беляев родился в Москве 5 января 1949 года. После окончания географического факультета МГУ он стал работать в Институте географии РАН и основал там группу «Меркатор», создававшую метеорологическую инфографику.

В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ. В разные годы он также вел детскую телеигру «Сразись с нацией», утреннюю программу «Солнечно. Без осадков», передачу «Азбука Синоптика» и другие программы, пишет «Новая газета».

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#культура #память #СМИ

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