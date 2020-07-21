Скончался известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Фото: www.ntv.ru

У Беляева был диагностирован рак в 2011 году. С осени 2017 года по февраль 2018 года он приостанавливал работу на телевидении в связи с лечением. Вернулся в телеэфир в феврале 2018 года.

Александр Беляев родился в Москве 5 января 1949 года. После окончания географического факультета МГУ он стал работать в Институте географии РАН и основал там группу «Меркатор», создававшую метеорологическую инфографику.

В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ. В разные годы он также вел детскую телеигру «Сразись с нацией», утреннюю программу «Солнечно. Без осадков», передачу «Азбука Синоптика» и другие программы, пишет «Новая газета».